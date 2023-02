Le clan Messi lâche une bombe, le PSG répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercredi, le père de Lionel Messi aurait rencontré certains dirigeants du PSG. A l'ordre du jour, la possible prolongation de contrat de son fils. Une offre aurait été transmise, mais elle n'aurait pas été acceptée par l'entourage de la Pulga. Et pour cause, l'international argentin penserait, de plus en plus, à un transfert en fin de saison.

Présent sur la pelouse du Parc des princes ce mardi soir, Lionel Messi fait face à un dilemme. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, l'international argentin a la possibilité de prolonger son bail. Avant la Coupe du monde, le joueur était dans l'optique d'étirer son bail, mais il ne serait plus aussi sûr de sa décision.

PSG : Lionel Messi a créé un nouveau clash https://t.co/JgodOuLoo3 pic.twitter.com/DM4nBO7SAd — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

Le clan Messi évoque un départ

Comme l'annonce L'Equipe , le père de Lionel Messi s'est entretenu avec la direction du PSG ce mercredi, mais a refusé d'accepter l'offre de prolongation transmise. Selon des proches de la famille, l'international argentin penserait, de plus en plus, à un départ, même si aucune décision définitive n'a encore été prise.

Le PSG demeure optimiste dans ce dossier