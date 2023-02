Galtier, Sergio Ramos, Neymar… Toutes les infos mercato du 15 février

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Galtier n'est pas sous pression au PSG

En dépit de la crise sportive que traverse actuellement le PSG, Christophe Galtier ne se sent pas menacé au poste d'entraîneur comme il l'a confié mardi au micro de Canal + : « Non, pas du tout. Je ne suis pas dans la peau d'un entraîneur qui joue sa saison sur la double confrontation contre le Bayern Munich », a indiqué le technicien parisien. Pourtant, plusieurs observateurs réclament son départ au plus vite, et c'est notamment le cas de Daniel Riolo sur RMC Sport : « Nullité crasse et intergalactique de Christophe Galtier qui doit évidemment quitter le club au plus vite car il ne sera à rien du tout ».



PSG : Sergio Ramos botte en touche pour son avenir

Interrogé au micro de RMC Sport mardi soir après la défaite du PSG face au Bayern Munich (0-1), Sergio Ramos a évoqué son avenir très incertain au PSG avec la fin de son contrat en juin prochain. Et le défenseur espagnol de 36 ans est dans le doute : « Je vis jour après jour. Je profite. La saison dernière a été dure mais cette saison je me sens bien. C’est le plus important. Je suis à fond et je ne pense pas à mon futur. On verra bien ce qu’il se passe cet été », indique Ramos.



L'avenir de Neymar dépendant de Messi et Mbappé ?

Toujours annoncé sur le départ, Neymar devrait être fixé pour son avenir au PSG en fonction de ses compères de l'attaque, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Si ces deux derniers étaient amenés à claquer la porte en fin de saison, Luis Campos pourrait revoir sa position et finalement conserver Neymar à en croire les révélations de Sport. Mais dans le cas contraire, le numéro 10 du PSG serait invité à se trouver un nouveau point de chute...



