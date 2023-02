Messi réclame une fortune au PSG, Mbappé ne va pas apprécier

Thibault Morlain

L'avenir de Lionel Messi est toujours incertain. En fin de contrat avec le PSG, l'Argentin doit prendre une décision pour la suite de sa carrière. Il est question d'une prolongation, mais pour le moment, aucun accord n'est trouvé. Pour Messi, cela bloquerait notamment au niveau du salaire et La Pulga aurait de grosses exigences.

Prolongera ? Ne prolongera pas ? Telle est actuellement la question à propos de Lionel Messi. En effet, le numéro 30 du PSG est en fin de contrat et pour le moment, on ne sait toujours pas où il sera la saison prochaine. Au sein de la direction parisienne, on ferait tout pour prolonger Messi, mais pour le moment, un accord total n'a pas été trouvé.

Le père de Messi attendu à Paris

Comme le précise Sport ce mercredi, Jorge Messi, père et agent de Lionel Messi, devrait se rendre à Paris à la fin du mois de février afin de négocier avec la direction du PSG et parvenir à un terrain d'entente. Ça bloquerait notamment sur un point : le future salaire de Messi.

Quel salaire au PSG ?

A ce propos, le PSG souhaiterait repartir sur les mêmes bases que le contrat actuel de Lionel Messi. Or, dans le camp de l'Argentin, on n'a pas forcément la même vision. En effet, le septuple Ballon d'Or est devenu champion du monde, s'imposant un peu plus comme le meilleur joueur de l'histoire. Un statut qui mérite un salaire à la hauteur. Lionel Messi aimerait ainsi être payé à sa juste valeur et cela pourrait alors détrôner Kylian Mbappé du statut du joueur le mieux payé du PSG. A suivre...