PSG : Messi l'a snobé, il a enfin sa revanche

Ce mardi, c'est le Bayern Munich qui s'est imposé sur la pelouse du PSG (0-1) lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions. Entré en cours de match, Alphonso Davies a été décisif en adressant le centre sur le but de Kingsley Coman. Et le Canadien avait plus le sourire que jamais après la rencontre grâce à Lionel Messi. Explications.

Absent face à l'AS Monaco, Lionel Messi était bien sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi pour la rencontre de Ligue des Champions du PSG face au Bayern Munich. Malheureusement pour l'Argentin, il n'a pas su trouver la faille et empêcher la défaite des siens. Mais voilà que Messi a tout de même fait un heureux...

En 2020, lors du Final 8 à Lisbonne, le Bayern Munich avait humilié le FC Barcelone (8-2). Une rencontre au terme de laquelle Alphonso Davies était quelque peu frustré, n'ayant pas réussi à obtenir le maillot de Lionel Messi. « J'ai demandé, mais je pense qu'il était un peu énervé. La prochaine fois, j'espère », avait alors lâché le Canadien.

"I asked for it, but I think he was a little bit upset. Next time, hopefully."Alphonso Davies finally got Leo Messi's shirt after being denied it in 2020 when Bayern thrashed Barcelona 8-2. 🤝