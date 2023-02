Messi et Neymar ont changé, le PSG est bluffé !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu 1-0 par le Bayern Munich, le PSG ne s’est pas mis dans les meilleures dispositions pour ce huitième de finale de Ligue des Champions. Décevants, Lionel Messi et Neymar n’ont jamais réussi à faire la différence. Cette soirée restera tout de même marquante puisqu’ils ont décidé d’aller applaudir les supporters après le match, une première depuis au moins dix mois.

Cela commence à faire beaucoup pour le PSG. Battu à Marseille et Monaco la semaine dernière, le club de la capitale vient de chuter à domicile contre le Bayern Munich (0-1) en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Un mauvais résultat pour le PSG qui conserve tout de même ses chances pour le match retour.

Messi et Neymar décevants

En l’absence de Kylian Mbappé, sur le banc et entré en jeu à la 60ème minute, Christophe Galtier a aligné une équipe très défensive avec les seuls Lionel Messi et Neymar devant. Étouffées par le pressing du Bayern, les deux stars du PSG n’ont jamais pu faire la différence, il a fallu attendre l’entrée de Mbappé pour qu’elles se montrent un peu plus.

Neymar a joué un sale coup au PSG, le Qatar va enrager https://t.co/f6xS3ijs7O pic.twitter.com/TJ8ILZNcHb — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

Ils sont allés voir les supporters

Pas très inspirés, Messi et Neymar n’auront pas pu changer le scénario de ce match. C’est après la rencontre qu’ils se sont distingués en allant applaudir les supporters du PSG. Cela faisait environ dix mois qu’ils n’y étaient pas allés, toujours touchés par les sifflets du Parc des Princes après la déroute face au Real Madrid. Cette image est l’une des seules positives de la soirée pour le PSG.