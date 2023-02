Neymar a joué un sale coup au PSG, le Qatar va enrager

Pierrick Levallet

Au cœur d'un clash au PSG récemment, Neymar voit également son avenir être incertain. Le Qatar et Luis Campos aimeraient le pousser vers la sortie cet été, après avoir échoué lors du dernier mercato estival. Mais un détail pourrait bien plomber les plans du PSG avec la star de 31 ans.

Alors que le PSG traverse une nouvelle crise, Neymar n’échappe pas aux critiques. Le Brésilien se retrouve régulièrement dans le collimateur des supporters. Et samedi dernier, la star de 31 ans a été au coeur d’un nouveau clash dans le vestiaire, avec Marquinhos et Luis Campos. D’ailleurs, ce dernier avait essayé de le pousser vers la sortie l’été dernier, et il compterait retenter sa chance.

«Ça me pose un problème» : Neymar se lâche contre le vestiaire, la réponse est terrible https://t.co/7QnRJvWHyH pic.twitter.com/paHsXhoRwf — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

Campos et le Qatar veulent se séparer de Neymar

Comme révélé par Foot Mercato et SPORT , Luis Campos n’aurait pas changé ses plans concernant Neymar. Le conseiller football du PSG voudrait toujours le voir partir, au même titre que l’état-major qatari. Mais l’été dernier, Neymar a levé son option pour prolonger jusqu’en juin 2027 avec le PSG. Et cette décision devrait entraver les plans du Qatar sur le mercato.

Le contrat de Neymar bloque son départ