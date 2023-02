«C'est comme avec ma copine» : Neymar l'avoue, il a provoqué un gros clash au PSG

Pierrick Levallet

À la mi-temps de la rencontre face à l'AS Monaco, le ton est monté dans le vestiaire du PSG. Plus rien n'irait au sein du club de la capitale ces derniers temps. D'ailleurs, Neymar aurait eu une prise de bec avec Luis Campos. Et la star brésilienne ne l'a pas caché en conférence de presse.

À l’approche du choc face au Bayern Munich, plus rien ne va au PSG. Le club de la capitale s’est incliné lors de ses deux derniers tests, contre l’OM et l’AS Monaco. Le niveau de jeu affiché par les hommes de Christophe Galtier devient alarmant. Luis Campos n’a alors pas hésité à hausser le ton dans le vestiaire.

Ça a chauffé dans le vestiaire du PSG

L’Equipe a révélé que le conseiller football du PSG reprochait le « manque d’agressivité » de certains face à l’AS Monaco à la pause. Sauf que cette remarque n’est pas du tout passée auprès de Neymar. L’échange aurait été particulièrement tendu entre les deux hommes. Et Neymar ne l’a pas nié en conférence de presse.

«Ça fait partie du processus pour s'améliorer»