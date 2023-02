Kylian Mbappé a réussi l'impossible, le PSG hallucine

Amadou Diawara

Contre toute attente, Kylian Mbappé est présent dans le groupe du PSG pour le duel face au Bayern de ce mardi soir. Alors que son numéro 7 est revenu de blessure plus vite que prévu, Christophe Galtier a fait part de sa surprise, avant de donner des détails sur son état de santé.

Le 1er février, Kylian Mbappé s'est blessé à la cuisse. Victime d'une lésion musculaire, le numéro 7 du PSG devait manquer trois semaines de compétition au total. Toutefois, Kylian Mbappé a réussi l'impossible, ayant déjà repris l'entrainement collectif avec le groupe de Christophe Galtier.

«Surpris, mais Kylian a la capacité à récupérer plus rapidement»

Alors que Kylian Mbappé est de retour de blessure plus tôt que prévu, Christophe Galtier a décidé de l'inscrire dans son groupe pour la réception du Bayern, prévu ce mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Interrogé par RMC Sport avant sa conférence de presse de ce lundi après-midi, le technicien du PSG a lâché toutes ses vérités sur le miracle réussi par Kylian Mbappé, reconnaissant qu'il était surpris par son retour précoce.

«Il ne sera pas sur le banc pour faire de la figuration»