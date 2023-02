PSG : Mbappé l'attendait, Messi et Neymar lui font un énorme cadeau

Arthur Montagne

Alors que le PSG traverse une crise depuis le début de l'année 2023, plusieurs décisions pourraient être prises en vue de l'été prochain. Ainsi, Neymar ne serait plus en odeur de sainteté tandis que Lionel Messi, dont le contrat prend fin en juin prochain, pourrait décider de ne pas prolonger. Cela pourrait donc laisser la voie libre pour que Kylian Mbappé devienne l'unique leader du projet du club de la capitale.

Après une première partie de saison quasi-parfaite et conclue en étant invaincu, le PSG semblait idéalement lancé pour tout rafler sur son passage. Christophe Galtier faisait ainsi l'unanimité, et Lionel Messi et Neymar brillaient enfin ensemble sous les couleurs parisiennes. Mais c'était probablement trop beau pour être vrai. En effet, le PSG vit très mal l'après-Coupe du monde et a déjà concédé quatre défaites en 2023, toutes à l'extérieur. Une situation qui pousse déjà le club parisien à se préparer pour la saison prochaine.

Messi et Neymar sur le départ ?

En effet, selon les informations de Foot Mercato , le PSG ne veut plus de Neymar. Décevant depuis le retour de la Coupe du monde au Qatar, le Brésilien est retombé dans ses travers. Suffisant pour convaincre l'état-major du club de la capitale de mettre son numéro 10 sur le marché. Mais alors que son contrat court jusqu'en 2027, Neymar aura probablement du mal à trouver une porte de sortie. Et ce n'est pas tout. Toujours d'après Foot Mercato , Lionel Messi, dont le contrat s'achève en juin prochain, privilégierait de son côté un départ alors que le PSG discute d'une prolongation.

Mbappé enfin l'unique star du PSG la saison prochaine ?

Par conséquent, le PSG se prépare à un départ de ses deux superstars, ce qui pourrait laisser le champ libre à un certain Kylian Mbappé. Très important aussi bien en club qu'en sélection, le crack de Bondy attend qu'on lui laisse les clés du PSG, comme le Qatar lui avait promis l'été dernier pour le convaincre de prolonger. Privé de Lionel Messi et Neymar, l'international français deviendrait le seul leader du projet QSI comme il le souhaite. Et si le départ des deux Sud-Américains se confirme, le PSG sera en plus en mesure de sen renforcer pour entourer au mieux Kylian Mbappé qui deviendrait alors le franchise player du PSG, comme disent les Américains.