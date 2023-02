Neymar rend fou le PSG, une incroyable décision est prise

Arthur Montagne

Auteur d'une magnifique première partie de saison, Neymar peine à confirmer depuis la fin de la Coupe du monde. Pire encore, le Brésilien déçoit et retombe dans ses travers, au point d'agacer sérieusement le PSG en coulisses. Une situation qui pourrait pousser les décideurs parisiens à tenter de lui trouver une porte de sortie l'été prochain.

Durant la première partie de saison, Neymar semblait enfin avoir retrouvé ses sensations. Brillant, le Brésilien a enchaîné les prestations de grandes classes inscrivant au passage 11 buts et délivrant 9 passes décisives en Ligue 1, le tout en 14 apparitions en Championnat. Mais alors que le grand Neymar semblait enfin de retour au PSG, l'année 2023 est pour le moment synonyme de retour en arrière.

C'est la crise au PSG, Neymar pète les plombs https://t.co/f7wCeQMnxr pic.twitter.com/t3d7QrIrIv — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Neymar agace le PSG

En effet, dans la foulée d'une Coupe du monde ratée, Neymar réalise un début d'année catastrophique tant sur le plan statistique avec seulement un but et une passe décisive en Ligue 1, que dans ses prestations, au mieux quelconques depuis le retour du Mondial. Et ce n'est pas tout puisque les premières tensions apparaissent, notamment avec Luis Campos. Les deux hommes ont eu un vif échange après la défaite sur la pelouse de l'AS Monaco (1-3) samedi, tandis que Neymar s'est également accroché avec Vitinha et Hugo Ekitke durant le match..

Un transfert encore dans les tuyaux ?