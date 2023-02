Neymar, Cherki, Zidane… Toutes les infos mercato du 13 février

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato

PSG : Neymar remis sur le marché des transferts ?

Selon les informations du Parisien , le PSG pourrait décider, comme l'été dernier, de placer Neymar sur la liste des transferts lors du prochain mercato estival. Néanmoins, comme révélé en exclusivité par le10sport.com , son contrat signé en 2021 inclut deux clauses, qu'il a activées, pour lui permettre d'être lié au PSG deux saisons supplémentaires. Autrement dit, Neymar est en réalité engagé jusqu'en 2027, une situation qui le rend difficilement vendable sur le marché des transferts.



Cherki répond à l'intérêt du PSG

Interrogé en zone mixte dimanche soir après la victoire de l'OL contre le RC Lens (2-1), Rayan Cherki est revenu sur l'intérêt que lui a porté le PSG durant le mercato de janvier : « J’ai vécu ça simplement. Je ne suis pas quelqu’un qui regarde forcément les réseaux sociaux, qui écoute ce qu’on dit à la télévision. Je fais mon petit bout de chemin. Quand ce sera l’heure de parler de ça, on parlera de ça », indique l'attaquant de l'OL.



PSG : L'OL souhaite prolonger Cherki

Au micro de Prime Vidéo , Bruno Cheyrou s'est également confié sur l'avenir de Rayan Cherki, toujours courtisé par le PSG en vue du prochain mercato estival. Et le directeur du recrutement de l'OL affiche son envie de prolonger l'attaquant de 19 ans : « Il avait prolongé l’été dernier, c’était déjà l’objet de discussions assez âpres. On avait pas mal poussé pour qu’il puisse prolonger même si à l’époque ce n’était pas aussi évident que ça peut l’être maintenant. Il a un contrat avec nous jusque dans un an avec une option supplémentaire. On espère que tout soit réuni pour qu’il puisse rester avec nous le plus longtemps possible. C’est vrai qu’on a été attaqué l’hiver dernier mais on voulait absolument le conserver parce qu’on sait que c’est un joueur spécial et différent et qu’il n’est pas encore arrivé au bout du chemin avec nous. Donc on va essayer de prolonger ce chemin le plus longtemps possible avec lui », assure Cheyrou. Le PSG est prévenu.



Pirès confirme pour Zidane et l'équipe de France

Interrogé par le Canal Football Club , Robert Pirès a évoqué l'avenir de Zinedine Zidane et confirme que son plan initial était de récupérer le poste de Didier Deschamps : « Il voulait l'équipe de France. Ce ne sera pas possible, parce que Didier repart sur quatre ans. Maintenant, il faut qu'il change un peu de direction en allant dans un club, mais il n'y a pas beaucoup de clubs aussi qui peuvent "s'offrir" Zizou », indique Pirès.



Marquinhos a prolongé au PSG

L'EQUIPE annonce que la prolongation de contrat de Marquinhos est actée au PSG, et le défenseur brésilien est désormais engagé jusqu'en 2027 avec le club de la capitale. Une information confirmée dans la foulée par Daniel Riolo au micro de l'After Foot, sur RMC Sport .



