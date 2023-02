Bloqué par Deschamps, Zidane va prendre une décision à contre-coeur

La rédaction

L’avenir de Zinédine Zidane est au centre de l’attention ces derniers temps. Le tacticien français a vu Didier Deschamps être prolongé jusqu’en 2026 à la tête de l’équipe de France, et doit donc désormais relever un nouveau défi, bien que la possibilité de retourner au Real Madrid semble également d’actualité. Et selon son ex-coéquipier et ami Robert Pirès, Zizou n'a pas vraiment l'embarras du choix pour son avenir.

Courtisé l’été dernier par le PSG, Zinédine Zidane n'est pas arrivé sur le banc parisien. Ainsi, il aurait pu devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Mais une finale de Coupe du monde plus tard, Didier Deschamps a été prolongé par Noël Le Graët jusqu’au prochain mondial en 2026. Robert Pirès, interrogé ce dimanche soir par le Canal Football Club , a confirmé que Zinedine Zidane voulait devenir le nouveau sélectionneur des Bleus .

Il l’affirme, Zinédine Zidane voulait l’équipe de France

Robert Pirès, qui a échangé récemment avec Zinedine Zidane, déclare : « Il voulait l'équipe de France. Ce ne sera pas possible, parce que Didier repart sur quatre ans » . Zinédine Zidane va donc devoir patienter avant de pouvoir prendre la succession de Didier Deschamps à la tête des Bleus .

«Il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent "s'offrir" Zizou»