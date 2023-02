L'équipe de France perd son taulier, il propose ses services à Deschamps

Amadou Diawara

Alors que Raphaël Varane a pris sa retraite internationale, Jean-Clair Todibo se verrait bien prendre sa place en équipe de France. Après le carton de l'OGC Nice face à Ajaccio ce vendredi soir, le défenseur des Aiglons a lancé un énorme appel à Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.

A seulement 29 ans, Raphaël Varane a décidé de dire stop à l'équipe de France. Après Karim Benzema (35 ans), Hugo Lloris (36 ans) et Steve Mandanda (37 ans), le défenseur de Manchester United a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. Alors que les Bleus perdent leur taulier en défense centrale, Jean-Clair Todibo a lancé un gros appel du pied à Didier Deschamps.

«C'est un gros objectif que j'ai en tête»

« Prendre la place de Raphaël Varane en équipe de France ? C'est un joueur avec une énorme carrière. Aujourd'hui, il prend sa retraite internationale très tôt. Il a 29 ans. A mon avis, il a tout gagné. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'aller en équipe de France. Je veux représenter mon pays, la France. C'est mon objectif ultime de jouer pour l'équipe de France, de défendre mes couleurs » , a confié Jean-Clair Todibo lors d'un entretien accordé à Prime Vidéo dimanche soir.

«Je ne sais pas du tout où j'en suis par rapport à la France»