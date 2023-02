C'est la révolution en équipe de France, il lance un appel du pied à Deschamps

Amadou Diawara

Après Karim Benzema, Hugo Lloris et Steve Mandanda, Raphaël Varane a décidé de prendre sa retraite internationale en équipe de France à seulement 29 ans. Interrogé sur la décision du défenseur de Manchester United, Jean-Clair Todibo a pris position, avant de postuler pour prendre sa place au sein de l'effectif de Didier Deschamps.

Après la Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps a eu la chance de prolonger son contrat avec la FFF. En effet, le sélectionneur des Bleus a paraphé un nouveau bail jusqu'en juillet 2026, soit après le prochain Mondial. Toutefois, Didier Deschamps doit faire face à une hécatombe au sein de son effectif.

«Mon objectif ultime, c'est de jouer pour l'équipe de France»

Peu après la Coupe du Monde, les trentenaires Karim Benzema (35 ans), Hugo Lloris (36 ans) et Steve Mandanda (37 ans) ont pris leur retraite internationale. Plus surprenant, Raphaël Varane vient d'imiter ses ainés en mettant un terme à sa carrière en équipe de France, et ce, alors qu'il n'a que 29 ans. « Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. A chaque fois que j’ai porté ce maillot bleu si spécial, j’ai ressenti une immense fierté. Le devoir de tout donner, de jouer avec mon cœur et de gagner à chaque fois qu’on entrait sur le terrain. Cela fait plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale » , a posté Raphaël Varane sur son compte Instagram .

«Je veux représenter mon pays, la France»