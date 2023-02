Surprise de Deschamps, il prépare un transfert à 100M€

Arnaud De Kanel

Afin de pallier le forfait de Christopher Nkunku pour la Coupe du monde, Didier Deschamps avait appelé à la surprise générale Randal Kolo Muani. Un choix qui s'est avéré payant tant l'ancien attaquant du FC Nantes a pesé lors de ses entrées pendant les matchs importants. Sa cote a complètement explosé sur le marché et il pourrait quitter l'Eintracht Francfort pour 100M€.

Passé tout proche de devenir le héros de tout un peuple, Randal Kolo Muani a crevé l'écran au Qatar. Appelé de dernière minute par Didier Deschamps, l'attaquant éclabousse la Bundesliga de son talent. Ainsi, l'Eintracht Francfort a fixé son prix, et c'est très cher.

His name is Muani… Goalo Muani 💥🔫–––––#SGE | #SGEBSC 1:0 pic.twitter.com/3D8OfqkVV2 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 4, 2023

Kolo-Muani encore buteur

Randal Kolo-Muani est innarêtable depuis la finale de Coupe du monde perdue par les Bleus . Il avait la balle de match dans ses pieds mais a buté sur Emiliano Martinez. Si proche de faire exulter tout une nation, le Français est revenu dans son club plus affamé que jamais. Il s'est illustré avec un doublé ce samedi face au Herta Berlin et cumule désormais 9 buts et 10 passes décisives en Bundesliga. Randal Kolo Muani en est d'ailleurs le meilleur passeur et le 4ème meilleur buteur, impressionnant pour une première saison en Allemagne.

Francfort en attend 100M€