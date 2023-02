Une star de Deschamps virée, il dénonce une fake news

La rédaction

Depuis son retour cet été à la Juventus Turin, le milieu de terrain français Paul Pogba n’a pas joué la moindre minute avec les Bianconeri. Une situation sportive alarmante pour un joueur qui a également connu des affaires extra-sportives très compliquées ces derniers temps. Des rumeurs évoquaient même que Pogba et la Juve pouvaient mettre un terme à leur collaboration. Une information vite balayée.

Quelle semble loin l’époque où Paul Pogba enchainait les matchs de football. Alors qu’il n’a pas disputé la moindre minute avec la Juventus cette saison, la Gazzeta dello Sport évoquait la possibilité pour la vieille Dame de rompre le contrat du joueur qui touche 10 M€ d’euros par an. Mais selon le journaliste Nicolo Schira, cette information est fausse.

Pogba ne va pas résilier avec la Juve

Sur Twitter , Nicolo Schira précise que « malgré les nombreuses rumeurs et spéculations, il n’y a pas de discussions en cours entre la Juve et Paul Pogba pour la résiliation de son contrat » . La Juventus Turin, qui a fait l’objet d’une sanction sportive importante (- 15 points au classement), compte bien sur le retour du Français pour se remettre sur le droit chemin.

Paul Pogba est heureux à la Juve