Quand Paul Pogba a voulu tromper son monde

Thomas Bourseau

Paul Pogba ne laissera que certains coups d’éclair et de génie dans la mémoire des supporters de Manchester United. Parti du club pour la deuxième fois de sa carrière pour la Juventus, Pogba aurait finalement souhaité rester à United. Explications.

La deuxième aventure de Paul Pogba à Manchester United a été plus longue que la première. Au cours de ses six années chez les Red Devils , le champion du monde 2018 n’a cependant pas été la star que les supporters mancuniens attendaient. Si bien que ces derniers ne s’étaient pas gênés pour copieusement le siffler sur la fin de la saison dernière lorsque son contrat arrivait à expiration.

Le clan Paul Pogba avait fait un teasing de son départ

Et pour cause, les prestations de Paul Pogba n’ont jamais été excellentes tout au long d’une saison avec Manchester United, club qu’il voulait ouvertement quitter à l’été 2019 comme il l’avait fait savoir lors d’une tournée asiatique pour son équipementier Adidas. Son défunt agent Mino Raiola avait lui aussi ajouté son grain de sel à cette opération en affirmant à Tuttosport à l’hiver 2020 que l'histoire entre Manchester United et Paul Pogba était « terminée ».

OM : Interrogé sur le PSG, il perd ses nerfs https://t.co/nKb45IN13P pic.twitter.com/4dpWq3wjLL — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Pogba aurait souhaité parler avec Ten Hag pour continuer à United