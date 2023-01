Une folie est réclamée au PSG sur le mercato

Thibault Morlain

Dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal, le PSG cherche notamment à se renforcer offensivement et pallier le départ de Pablo Sarabia. La priorité de Luis Campos semble aujourd’hui identifiée : Rayan Cherki. Mais du côté de l’OL, on ne devrait pas rendre la tâche facile au PSG, qui devra alors sortir de sérieux arguments pour tenter de faire craquer Jean-Michel Aulas et obtenir le transfert de Cherki.

Pablo Sarabia parti à Wolverhampton, le PSG veut se renforcer offensivement. Et pour cela, le club de la capitale regarderait du côté de la Ligue 1. Ces derniers jours, ça s’est emballé à propos d’un intérêt de Luis Campos pour Rayan Cherki, le grand espoir de l’OL. Alors que le milieu offensif de 19 ans répond aux critères recherchés par le PSG, Jean-Michel Aulas n’entend pas céder. Ce jeudi, sur Twitter , il a assuré à propos de Cherki : « S'il y a bien une chose sur laquelle nous sommes tous d’accord : supporters, club, staff, et joueurs c’est qu’un talent comme Rayan va rester à l’OL. Merci à l’Equipe de ne pas chercher pour un clic de plus à l’envoyer sur le banc d’un club où il ne pourra pas s’exprimer comme chez lui ! ».

« Je ne vois pas Lyon le lâcher, sauf offre démesurée »

Malgré ces propos de Jean-Michel Aulas sur Rayan Cherki, l’OL pourrait tout de même céder face au PSG. Mais pour cela, le club de la capitale devra faire des folies. En effet, sur L’After Foot , Daniel Riolo a expliqué à propos de ce dossier : « Campos va venir demain et dire qu’il met 30M pour un gamin de l’OL qui ne s’est pas imposé qui viendrait pour être remplaçant ? Honnêtement, sportivement et économiquement, aller s’exposer de la sorte dans un transfert aussi bizarre, j’ai du mal à le croire. Je ne vois pas Lyon le lâcher, sauf offre démesurée et si le PSG le fait, on nagera en plein délire. Mais ce n’est pas la première fois que le club le fait ».

« Il a une clause dans son contrat »