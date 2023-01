Le clan Mbappé se cache derrière le dernier coup mercato du PSG

Axel Cornic

Il ne reste que quelques jours avant la fin du mercato et le Paris Saint-Germain souhaiterait frapper un gros coup en Ligue 1. Fan du joueur, Luis Campos aurait l’intention de recruter Rayan Cherki, qui pourrait être le grand successeur d’un Pablo Sarabia parti à Wolverhampton. Et les liens entre l’entourage de la pépite de l’OL et le clan Mbappé pourraient bien aider !

Si le PSG regarde à l’étranger, avec notamment le piste Milan Skriniar dont nous vous avons parlé sur le10sport.com, la Ligue 1 est également un terrain de chasse apprécié par Luis Campos. Il pourrait en effet se tourner vers l’OL et l’un de ses grands talents, puisque plusieurs médias ont annoncé ces derniers jours une possible arrivée de Rayan Cherki au PSG.

Le clan Messi répond à la bombe sur son départ du PSG https://t.co/YCIcah4LdJ pic.twitter.com/EuC5wmfNHB — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Cherki veut venir au PSG

A Paris, Cherki pourrait notamment retrouver l’un de ses amis, en la personne de Kylian Mbappé. Cela participerait selon RMC Sport à son envie de rejoindre le PSG au cours de ce mercato, alors même qu’on lui prédit un temps de jeu assez faible derrière la MNM.

Un lien fort avec le clan Mbappé