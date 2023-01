Le plan secret du PSG sur le mercato

Arthur Montagne

A l'affût sur le mercato pour recruter un nouveau joueur offensif, le PSG aurait fait de Rayan Cherki sa grande priorité. Et visiblement, le club de la capitale négocie dans le plus grand des secrets avec l'OL depuis quelques jours et a même transmis deux offres.

Avec le départ de Pablo Sarabia, transféré à Wolverhampton ces derniers jours, le PSG s'active pour trouver un nouveau joueur offensif. Dans cette optique, la piste menant à Rayan Cherki prend de l'ampleur du côté du club de la capitale où il serait même devenu la grande priorité. Et le PSG négocie en secret avec l'OL.

Le PSG a négocié en secret avec l'OL

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , le PSG, qui a parfaitement conscience que ce dossier est très symbolique du côté de l'OL où Rayan Cherki est « un enfant du club » comme l'a rappelé Jean-Michel Aulas. Par conséquent, le club de la capitale utilise une méthodologie claire, à savoir négocier en toute discrétion avec les Gones afin de nouer un dialogue continu. Ce qui qui a abouti sur deux offres, pour l'instant refusée par l'OL.

Une piste de longue date ?