Le PSG amorce son prochain transfert et se fait calmer

Guillaume de Saint Sauveur

Pour compenser la vente de Pablo Sarabia à Wolverhampton, le PSG active une nouvelle piste en Ligue 1 : Rayan Cherki, le jeune attaquant prometteur de l’OL. Luis Campos en a fait sa grande priorité du moment pour la fin du mercato hivernal, mais Jean-Michel Aulas sort du silence et refroidit déjà le PSG.

« On cherche un joueur de côté. Grand, qui va vite, fort, qui frappe des deux pieds et qui met des buts de la tête », rappelait récemment Christophe Galtier en conférence de presse sur le portrait-robot de la future recrue du PSG, attendue en cette fin de mercato hivernal pour remplacer Pablo Sarabia.

Le PSG s’active pour Cherki

L’EQUIPE annonce ce mercredi que la grande priorité du PSG à cet effet se nomme Rayan Cherki (19 ans), et Luis Campos estime que le jeune crack de l’OL serait le renfort idéal, lui qui envisage notamment de « franciser » le vestiaire parisien. Une première offre aurait déjà été formulée pour Cherki.

⁦@OL⁩ Rayan est un enfant du club qui s’inscrit dans notre projet , le voir courtisé est normal et nous rend fier de notre académie aussi , mais l’avoir avec nous est bien plus important que tout #Rayan pic.twitter.com/Xcgx7lxZWJ — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 25, 2023

« L’avoir avec nous est plus important que tout »