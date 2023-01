Cherki, Messi, Moffi… Toutes les infos mercato du 25 janvier

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Le PSG fonce sur Cherki

Plus que jamais en quête d'un nouvel attaquant pour remplacer Pablo Sarabia parti à Wolverhampton, le PSG s'attaque au profil de Rayan Cherki. L'EQUIPE annonce ce mercredi que le club de la capitale a déjà formulé une offre à l'OL pour son jeune attaquant de 19 ans, sous contrat jusqu'en 2024. En privé, Luis Campos afficherait une volonté de franciser le vestiaire, et Cherki apparait à cet effet comme étant la recrue idéale. De plus, Kylian Mbappé apprécie beaucoup son profil.



Le PSG fait le forcing pour prolonger Messi

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi fait encore patienter sa direction pour une prolongation : « Pour l’instant, c’est conforme au calendrier qu’on s’était fixé. Il était convenu qu’on discute de tout ça après le Mondial. Il faut juste rédiger les papiers et e mettre d’accord », précise une source interne du PSG à L'EQUIPE . Selon le quotidien sportif, le club de la capitale ne sera pas en mesure de lui proposer un salaire aussi conséquent en raison de la prolongation de Kylian Mbappé en mai dernier, mais l'émir a pris le dossier en main. De son côté, la femme de Lionel Messi, Antonella, aurait un faible pour l'Inter Miami.



OM : Ça part dans tous les sens pour Moffi

L'OM s'attaque plus que jamais au transfert de Terem Moffi, le buteur du FC Lorient, et L'EQUIPE indique même dans ses colonnes du jour que le président Pablo Longoria a trouvé un accord avec les Merlus mais pas avec le buteur nigérian qui préfère l'OGC Nice. L'OM propose 18M€ dont 4M€ + Bamba Dieng dans l'opération, mais la position de Moffi fait pour le moment capoter le deal. De son côté, Foot Mercato annonce même que l'OM commence à perdre patience...



