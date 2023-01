Il quitte l’OM… mais pourrait déjà revenir !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Désireux de quitter l’OM cet hiver pour retrouver du temps de jeu, Bamba Dieng serait tombé d’accord avec Lorient et aurait déjà pris un avion pour rejoindre la Bretagne. Cependant, tant que l’OM n’aura pas bouclé le transfert de Terem Moffi, Pablo Longoria n’est pas sûr de libérer l’attaquant sénégalais.

Ruslan Malinovskyi et ensuite ? Cet hiver, l’OM avait prévu de recruter au moins deux joueurs offensifs. L’international ukrainien est arrivé et il ne devrait pas être le seul. Après avoir manqué le coche avec Leandro Trossard, l’OM a ouvert le dossier Terem Moffi. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1, l’attaquant de Lorient affole les compteurs et intéresse la direction marseillaise.

Dieng veut filer à Lorient...

Un accord aurait même été trouvé entre l’OM et les Merlus. Bamba Dieng, non désiré à Marseille, est censé faire le chemin inverse pour retrouver du temps de jeu. L’international sénégalais aurait déjà pris son avion pour rallier Lorient.

Panique à l’OM, tout peut capoter pour ce gros transfert https://t.co/6QkSWpvzwK pic.twitter.com/KZzMhRROIM — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

… mais il dépend de Moffi et l’OM