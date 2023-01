Mercato : L’OM tente une grosse manœuvre à 22M€

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Impliqué dans le dossier Terem Moffi depuis le début de la semaine, l’OM a passé la vitesse supérieure mardi. Pablo Longoria s’est rendu à Lorient pour discuter directement avec les dirigeants des Merlus et est tombé d’accord sur les contours d’un transfert. Cependant, l’attaquant nigérian n’aurait pas encore dit oui à Marseille.

L’OM est loin d’en avoir fini avec son mercato. Après avoir bouclé l’arrivée de Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria s’était mis en tête d’attirer un autre milieu offensif. Leandro Trossard était la fameuse piste mystère de l’OM mais Arsenal a débarqué dans ce dossier et la donne a totalement changé. La direction marseillaise a fini par changer son fusil d’épaule et se mettre en quête d’un attaquant avec comme idée de redescendre Alexis Sanchez d’un cran, lui qui espère jouer plus bas depuis son arrivée.

Pablo Longoria s’est rendu à Lorient

L’OM a donc ouvert le dossier Terem Moffi. Étincelant à Lorient, l’international nigérian est dans le viseur de l’OGC Nice depuis le début du mercato mais l’arrivée fracassante de Pablo Longoria dans ce dossier a redistribué les cartes. D’abord parce que l’OM a tout pour plaire à Terem Moffi mais surtout parce que Bamba Dieng peut servir de monnaie d’échange. Comme l’avance le journal L’Équipe , Pablo Longoria s’est rendu mardi à Lorient pour discuter directement avec les dirigeants des Merlus.

Moffi n’a pas donné son accord

Le président de l’OM est parvenu à trouver un accord avec Lorient pour le transfert de Terem Moffi. Le deal pourrait se faire autour de 18M€ dont 4 de bonus liés à une éventuelle qualification en Ligue des Champions, ainsi que Bamba Dieng qui est valorisé autour de 5M€. Lorient est d’accord… mais pas Terem Moffi ! Malgré les discussions avec son entourage, le buteur lorientais n’aurait pas encore été convaincu par l’OM, ce qui retarde ce dossier. Tout pourrait se décanter rapidement mercredi...