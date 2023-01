Enfin une solution pour ce flop de l’OM

Hugo Chirossel

Alors qu’il avait été prêté à l’Olympiakos l’été dernier, Konrad de la Fuente ne devrait pas trop s’attarder en Grèce. L’ailier âgé de 21 ans est poussé vers la sortie et souhaiterait retourner en Espagne, où il a été formé. En revanche, l’Américain pourrait finalement rebondir du côté des Pays-Bas, où l’AZ Alkmaar serait intéressé.

Si le travail de Pablo Longoria est souvent salué, le président de l’OM peut également faire des erreurs de casting. Cela s’est produit avec Luis Suarez, qui six mois après son arrivée a déjà quitté le club, mais également avec Konrad de la Fuente. Pépite du FC Barcelone, il avait été recruté il y a un an et demi contre environ 3M€.

De La Fuente veut retourner en Espagne

Sauf que l’ailier américain âgé de 21 ans n’a jamais réussi à s’imposer à l’OM. L’été dernier, il a été prêté à l’Olympiacos mais une fois encore, Konrad de la Fuente ne convainc pas. À tel point que le club grec souhaite s’en séparer, ce qui oblige Pablo Longoria à lui trouver une autre porte de sortie.

L’AZ Alkmaar est intéressé

Formé au Barça, il souhaiterait retourner en Espagne et Matteo Moretto indiquait récemment que le Rayo Vallecano et Valladolid étaient intéressés. Konrad de la Fuente a d’autres options, puisque Luca Bendoni indique que l’AZ Alkmaar, club qui évolue aux Pays-Bas, serait également sur le coup.