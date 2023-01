Il veut claquer la porte, l’OM tombe de haut

Thibault Morlain

Après Ruslan Malinovskyi, l’OM se cherche encore un renfort offensif en ce mercato hivernal. D’abord à la recherche d’un milieu offensif, le club phocéen ciblerait désormais un buteur et les regards se tourneraient vers Terem Moffi (Lorient). Et voilà que Bamba Dieng pourrait d’ailleurs être intégré dans l’opération, un départ qui n’était pas prévu il y a quelques semaines…

Leandro Trossard ayant finalement choisi Arsenal, l’OM doit regarder ailleurs pour se renforcer offensivement. Et ces dernières heures, un nouveau nom est apparu : Terem Moffi. Très courtisé en ce mercato hivernal, l’attaquant de Lorient intéresserait également l’OM qui pourrait faire baisser l’addition en incluant Bamba Dieng dans l’opération.

«Il sera prêt pour une grande équipe», une future star arrive à l’OM https://t.co/Qd4YtpeNX1 pic.twitter.com/HGhW9Otc4q — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

Bamba Dieng veut quitter l’OM cet hiver ?

Direction Lorient pour Bamba Dieng ? Déjà annoncé dans le viseur des Merlus cet été, l’attaquant de l’OM ne s’opposerait clairement pas à un départ en ce mercato hivernal. En effet, selon les informations de RMC , déçu de sa situation sur la Canebière, Dieng souhaiterait quitter l’OM.

Longoria voulait le prolonger