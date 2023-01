Il est poussé vers la sortie, la rupture est totale avec l'OM

La rédaction

La fin de l'aventure marseillaise de Bamba Dieng semble imminente. Poussé vers la sortie puisqu'il n'entre pas dans les plans d'Igor Tudor, Bamba Dieng pourrait prochainement s'engager en faveur de Lorient. La rupture semble totale entre le Sénégalais et l'OM, alors que l'attaquant regrette le peu de temps de jeu qui lui est accordé depuis le départ de Luis Suarez.

Tout va très vite dans le football. Joueur essentiel de Jorge Sampaoli lors du dernier exercice, Bamba Dieng n'a jamais réussi à convaincre Igor Tudor cette saison. Le tacticien croate n'a pas manqué de souligner la mauvaise performance de l'attaquant de 22 ans lors de son dernier match face à Rennes en Coupe de France. Le malaise est bel et bien présent entre Dieng et l'OM, et son départ est imminent.

Bamba Dieng regrette la gestion de son cas

Selon les dernières informations d' RMC Sport , Bamba Dieng regretterait son manque de temps de jeu depuis le début de la saison. Il estime que le club de la cité phocéenne ne lui a pas suffisamment donné sa chance et a la sensation de ne devoir se contenter que de quelques minutes par match. L'attaquant de 22 ans a inscrit 2 buts en 12 matchs toutes compétitions confondues.

Un malaise qui pèse sur le moral de Dieng