Mercato : L'OM est passé à l'action pour cet attaquant de Ligue 1

Le mercato hivernal bat son plein et l'OM est loin d'être inactif. Le club de la cité phocéenne a déjà recruté Ruslan Malinovskyi et serait proche de boucler l'arrivée du milieu de terrain Ivan Ilić. En attaque, Pablo Longoria souhaiterait recrutr Terem Moffi, et le président espagnol est déjà passé à l'action sur ce dossier, en approchant l'entourage du joueur.

La deuxième moitié de saison a été débutée idéalement par l'OM, qui cartonne depuis la reprise. L'objectif est de décrocher une place qualificative directement en Ligue des champions pour la prochaine saison et pour ce faire, Pablo Longoria entend bien densifier le secteur offensif de l'OM.

L’OM boucle un transfert, l’annonce à 18M€ est tombée https://t.co/RCb4utHaRu pic.twitter.com/g5LheyuKII — le10sport (@le10sport) January 23, 2023

L'OM piste Terem Moffi

Selon les dernières informations de L'Equipe, l'OM souhaiterait recruter Terem Moffi. L'attaquant de 23 ans évolue à Lorient et cartonne depuis le début de la saison, en témoigne ses 12 buts en 18 matchs de Ligue 1. Et Pablo Longoria semble être particulièrement déterminé à le recruter.

L'entourage de Moffi approché par Longoria