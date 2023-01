Ça prépare du lourd à l'OM pour oublier l'échec

Thibault Morlain

L'OM pensait peut-être tenir sa deuxième recrue de l'hiver avec Leandro Trossard. Partant de Brighton, le Belge était proche de débarquer sur la Canebière, mais c'était avant qu'Arsenal ne vienne tout chambouler pour boucler le transfert. Un échec pour Pablo Longoria dont il faudra se remettre. Et visiblement, à l'OM, on a ce qu'il faut pour cela.

Après Ruslan Malinovskyi, l'OM veut encore un nouveau joueur offensif. Cela ne sera malheureusement pas Leandro Trossard. Pablo Longoria a avancé en cachette pour le transfert du Belge qui s'est finalement engagé avec Arsenal. Pour l'OM, il faut donc repartir de zéro et étudier d'autres dossiers.

3 ou 4 dossiers sous le coude pour l'OM

Ces autres dossiers, Pablo Longoria et l'OM les ont déjà. En effet, pour le club phocéen, on pourrait rapidement oublier cet échec avec Leandro Trossard. Comme le rapporte La Provence , à l'OM, on fait savoir qu'on a « trois ou quatre possibilités du même niveau (que Trossard) ».

Mystère total sur l'identité