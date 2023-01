Transfert surprise à l'OM, un indice avait déjà été lâché

Thibault Morlain

Après Ruslan Malinovskyi, l'OM a échoué à recruter Leandro Trossard. Pas de quoi décourager Pablo Longoria, qui travaille sur d'autres dossiers pour renforcer le club phocéen en ce mois de janvier. Et l'Espagnol voit à plus long terme puisque l'arrivée d'Ivan Ilic pour la saison prochaine pourrait également être bouclée. Le Serbe évolue aujourd'hui en Italie, à l'Hellas Vérone, et ce transfert n'est pas forcément une surprise. Explications.

Déjà une recrue pour l'été 2023 pour l'OM ? Alors que le mercato hivernal n'est pas encore fermé et que Pablo Longoria travaille sur différents dossiers afin d'oublier l'échec Leandro Trossard, le président olympien verrait également à plus long terme. C'est ainsi qu'il a été annoncé ces dernières heures que l'OM serait proche de s'offrir les services d'Ivan Ilic. A 21 ans, le Serbe évolue aujourd'hui à l'Hellas Vérone où il a déjà eu un certain Igor Tudor comme entraîneur. Un accord serait donc proche, mais ce n'est que la saison prochaine qu'Ilic pourrait débarquer à l'OM. Le transfert pourrait être officialisé en janvier, mais le milieu offensif pourrait terminer la saison en prêt à Vérone.

Encore une recrue en provenance de Serie A

Rien n'est encore officiel concernant la future arrivée d'Ivan Ilic à l'OM. Alors que ce dossier est sorti de nulle part et a un peu surpris tout le monde, il n'y a finalement pas de quoi être étonné. En effet, avec le Serbe, le club phocéen pourrait s'offrir un nouveau renfort en provenance de Serie A après notamment Ruslan Malinovskyi, Pau Lopez, Cengiz Ünder, Pol Lirola, Arkadiusz Milik, Alexis Sanchez. Et Pablo Longoria ne s'était pas caché sur son attrait pour le championnat italien...

« C'est vers cette mentalité qu'on veut aller »