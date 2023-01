L’OM a pris une grande décision pour son Zidane

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs matchs, le public de l'OM a un nouveau chouchou. Après des débuts compliqués, il s'est mis le Vélodrome dans la poche et jouit d'une comparaison toute trouvée avec un certain Zinédine Zidane, avec lequel un jeu de mot a été trouvé avec son nom de famille. Cet homme, c'est Sead Kolasinac et l'OM a enfin tranché pour son avenir.

Malheureux lors de la rencontre décisive entre l'OM et Tottenham en Ligue des champions où il avait dévissé sa tête devant Hugo Lloris, Sead Kolasinac a repris confiance en lui. Le rugueux défenseur bosnien a pris sur lui pour se reconcentrer afin d'aborder au mieux la deuxième partie de saison, ô combien décisive pour lui étant donné qu'il sera en fin de contrat en juin prochain. Comparé de façon amusante à Zinédine Zidane, il pourrait continuer à faire vibrer le Vélodrome.

L’OM signe un chèque de 18M€ pour se rassurer https://t.co/EWdDBkjaQS pic.twitter.com/qWkJGhI4Bc — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

«Kolazidane», le nouveau surnom du défenseur de l'OM

Les récentes performances de Sead Kolasinac ont enflammé la toile. Ainsi, on retrouve des supporters de l'OM le surnommer « Kolazidane », en référence avec l'ancienne gloire des Bleus . Un jeu de mot bien réfléchi par les fans de l'OM qui risquent de continuer à profiter du talent du Bosnien.

L'OM veut le prolonger