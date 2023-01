Il rentre à l’OM, le bras de fer va débuter avec la direction

Thibault Morlain

Entre l’OM et l’OGC Nice, Terem Moffi pencherait donc plutôt pour les Aiglons. Un coup dur pour les Phocéens, qui ne serait également pas sans conséquence pour Bamba Dieng. Alors que le Sénégalais s’était envolé pour la Bretagne, le voilà qu’il est rappelé à Marseille. Le début d’un bras de fer entre Dieng et l’OM ?

Comme avec Leandro Trossard, l’OM pourrait bien se diriger tout droit vers un échec avec Terem Moffi. En effet, malgré les efforts de Pablo Longoria, l’attaquant de Lorient verrait plutôt d’un bon oeil une arrivée à l’OGC Nice. Un coup dur pour l’OM… mais aussi pour Bamba Dieng, dont le transfert à Lorient dépendrait de l’arrivée du Nigérian sur la Canebière.

L’OM flambe sur le mercato, il est totalement fan https://t.co/mDnAg2PfJn pic.twitter.com/vw7jVUl5Yn — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

Retour à l’OM pour Dieng

Selon les informations du Parisien , Bamba Dieng ferait les frais du choix de Terem Moffi. Alors que l’attaquant de l’OM s’était envolé pour Lorient afin de passer sa visite médicale, voilà qu’il va revenir sur la Canebière. En effet, l’opération aurait été mise en stand-by par Pablo Longoria, qui ne souhaiterait pas donner le feu vert au transfert de Dieng, compte tenu de la tournure prise par le dossier Terem Moffi.

Le retour des tensions