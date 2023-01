Un projet tombe à l’eau, l’OM peut prendre 9M€ pour se consoler

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pisté par l’OM depuis lundi, Terem Moffi a fini par faire son choix : il veut absolument rejoindre l’OGC Nice. L’attaquant de Lorient espère désormais qu’un accord sera trouvé entre les Merlus et le Gym. En attendant, Bamba Dieng patiente pour passer sa visite médicale. Échange ou pas avec Moffi, Lorient est prêt à s’offrir Dieng avec un transfert sec.

Le mercato de l’OM est en train de partir dans tous les sens. Alors que Pablo Longoria s’est pendant longtemps focalisé sur un milieu offensif, le président marseillais a fini par abandonner cette option pour chercher un attaquant. L’idée de Longoria est de descendre Alexis Sanchez d’un cran et d’offrir un numéro 9 de poids à Igor Tudor. L’OM avait une piste à ce poste mais les choses se compliquent sérieusement.

Terem Moffi veut Nice

Intéressé par Terem Moffi, Marseille est très loin du but. Même si Pablo Longoria s’est déplacé à Lorient et a trouvé un accord de principe avec les dirigeants bretons, Moffi a fait son choix. Selon les informations du journal L’Équipe , l’international nigérian, suivi ardemment pour l’OGC Nice, aurait poliment refusé l’offre de l’OM et espère qu’un accord sera trouvé entre Lorient et les Aiglons. Nice prévoit une cinquième offre qui devrait tutoyer les 30M€, reste à savoir si les Merlus accepteront celle-ci.

Lorient réclame Dieng, même en dehors d’un échange

Ce qui n’est pas encore le cas puisque l’OM avait un atout de taille pour convaincre Lorient : Bamba Dieng. L’international sénégalais est déjà en Bretagne et attend le feu vert pour passer sa visite médicale. Si Pablo Longoria comptait inclure Dieng dans l’échange, Loïc Féry est prêt à réaliser un transfert sec, même si Terem Moffi opte pour l’OGC Nice. Les deux clubs s’étaient entendus pour un transfert à hauteur de 9M€ et un contrat de 4 ans et demi, ce qui serait une belle consolation pour l’OM.