Une figure de l’OM recrutée par le grand rival ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé aux Tigres de Monterrey il y a 18 mois, Florian Thauvin ne s’est jamais réellement imposé au Mexique. Alors que son contrat vient d’être résilié, le champion du monde 2018 serait suivi par plusieurs clubs de MLS, le Celta Vigo, Valence… et l’OL !

Si l’histoire d’amour entre l’OM et Florian Thauvin ne s’est pas terminée de la plus belle des manières, celle avec les Tigres n’aura même pas eu le temps de débuter. En un an et demi passé au Mexique, Florian Thauvin n’est jamais parvenu à s’intégrer totalement dans ce nouveau championnat où André-Pierre Gignac est devenu une légende. Mis de côté par son entraîneur, Thauvin a vu son contrat être résilié afin de libérer une place d’extracommunautaire. Un triste dénouement pour le champion du monde 2018.

Thauvin a tapé dans l’œil… de l’OL !

A présent, Florian Thauvin va devoir passer à autre chose et trouver un point de chute. La Ligue 1 a tout pour lui plaire, reste à savoir où il est susceptible de rebondir. Selon les informations de TV Azteca , Thauvin serait suivi par l’OL, Valence et le Celta Vigo. Trois options de choix pour l’international français qui a toujours la cote en Europe, même après une année et demi difficile dans le championnat mexicain. Plusieurs clubs de MLS seraient également sur les rangs.

Panique à l’OM, tout peut capoter pour ce gros transfert https://t.co/6QkSWpvzwK pic.twitter.com/KZzMhRROIM — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

Prêt à trahir l’OM ?

En France, seul l’OL se serait manifesté. Une option difficile pour Florian Thauvin qui est entré définitivement dans le cœur des supporters de l’OM, même s’il a quitté le club en fin de contrat à l’été 2021. Mais pour se relancer, Thauvin pourrait accepter le challenge, à l’image de Mathieu Valbuena qui avait su mettre de côté la rivalité entre les deux olympiques pour donner un nouvel élan à sa carrière. Reste à savoir si Florian Thauvin sera prêt à faire de même.