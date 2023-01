Panique à l’OM, tout peut capoter pour ce gros transfert

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours à la recherche d’un élément offensif supplémentaire, l’OM s’intéresse à Terem Moffi. L’attaquant de Lorient devrait partir cet hiver et son nom attise les convoitises. Même si Marseille est tombé d’accord les Merlus, le buteur nigérian hésiterait encore. Pablo Longoria devrait attendre ce mercredi pour savoir si cela vaut la peine d’insister.

Et si l’OM ne finissait ce mercato hivernal avec une seule petite recrue ? C’est un scénario qui se dessine de plus en plus, surtout que le marché des transferts se fermera dans moins d’une semaine. Après l’échec du dossier Leandro Trossard, l’OM a décidé de se mettre en quête d’un attaquant. Terem Moffi est pisté par Marseille.

L’OM veut Moffi, il hésite encore

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé, Moffi attise les convoitises. L’OGC Nice est à fond sur le dossier, l’OM aussi mais Pablo Longoria n’a toujours pas obtenu l’accord de l’international nigérien confirme le journal L’Équipe . Une situation complexe, surtout que Bamba Dieng est parti pour faire le chemin inverse.

Mercato : L’OM tente une grosse manœuvre à 22M€ https://t.co/2rc7ZDPosA pic.twitter.com/U2mD6wBWFH — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

Longoria n’attendra pas indéfiniment

Le quotidien ajoute même que le président de l’OM pourrait trancher sur le dossier Moffi dès ce mercredi. Si jamais l’affaire se complique, Pablo Longoria devrait arrêter d’insister. Les prochaines heures seront cruciales pour l’OM.