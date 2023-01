L’OM négocie des transferts en secret

Arnaud De Kanel

Le mercato de l'OM est en train de basculer. Après avoir recruté Ruslan Malinovskyi, le club phocéen n'est pas rassasié et les pistes se multiplient, le tout dans le plus grand des silences. Pas moins de trois transferts ont été négociés dans l'ombre cet hiver, sans que rien se sorte dans la presse.

Pablo Longoria a drastiquement accéléré le mercato de l'OM ces dernières heures. A l'heure où l'arrivée de Terem Moffi (Lorient) et le départ de Bamba Dieng se négocient, la presse hexagonale et italienne ont révélé que l'OM avait tenté le coup sur trois joueurs, sans que rien n'aboutisse pour deux d'entre eux, tandis que ça se concrétise pour le dernier annoncé. L'OM garde bien des secrets...

Deux transferts ont capoté

L'OM a pour priorité de renforcer son secteur offensif cet hiver suite à la grave blessure d'Amine Harit. Ainsi, Pablo Longoria a préparé son coup en douce. Le président de l'OM a tenté l'énorme coup Leandro Trossard, qui a finalement rejoint le leader de Premier League Arsenal, rien que ça. Tout était quasiment bouclé avant que les Gunners n'entrent dans la course. Cette information n'a été révélée par le journaliste Mohamed Bouhafsi, qu'une fois que le Belge avait rejoint Londres. Un secret très bien gardé par l'OM qui a également tenté le coup pour Gonçalo Guedes d'après La Provence . Encore une fois, l'information a fuité après l'officialisation de son arrivée à Benfica. L'OM travaille bien et a un troisième plan qui, cette fois-ci, devrait aboutir.

Un troisième en bonne voie

Si l'OM souhaite renforcer son attaque, il n'en oublie pas non plus d'autres secteurs de jeu, comme son milieu de terrain. Ainsi, c'est Ivan Ilic qui s'apprêterait à rejoindre la cité phocéenne avant d'être prêté dans la foulée à l'Hellas Vérone pour les six prochains mois. Encore une fois, personne n'avait rien vu venir et au moment où l'information est sortie, Fabrizio Romano affirmait que c'était déjà bouclé. Pas le temps pour les rumeurs cet hiver à l'OM !