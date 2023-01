Viré, Thauvin se fait encore humilier

La rédaction

Il était arrivé à l’été 2021 et un an et demi plus tard, l’aventure entre Florian Thauvin et les Tigres s’est terminée. Pourtant, il était arrivé au Mexique avec la volonté de faire au moins aussi bien qu’André-Pierre Gignac, idole du club des Tigres. Mais après avoir pris un rouge dès son premier match, le mariage n’a pas fonctionné et le divorce a été prononcé.

Ce mardi, Florian Thauvin s’est rendu au centre d’entrainement des Tigres en compagnie de son avocat. Problème, on lui a refusé l’entrée du complexe sportif Osvaldo Batocletti. N’étant plus un joueur des Tigres, l'ancien joueur de l'OM voulait quand même avoir des précisions sur les termes de son licenciement.

Thauvin n’est pas satisfait

Florian Thauvin a été viré des Tigres pour laisser la place à leur nouvelle recrue, un Argentin nommé Nicolás Ibáñez. Avec 10 joueurs étrangers, les Tigres devaient dégraisser et c’est le champion du monde 2018 qui en a fait les frais. D’après ESPN , il ne serait pas d’accord sur les termes de son licenciement et exigeait une explication. Cela n'a donc pas pu être possible se faisant donc recaler à l'entrée du centre d'entraînement des Tigres.

André-Pierre Gignac en médiateur

Son ancien partenaire en Bleu et à l’OM André-Pierre Gignac est allé à sa rencontre. Il fut l’un des seuls à s’entretenir avec Florian Thauvin. Ce dernier, après avoir pu parler à certains membres du club, est parti sans obtenir les explications qu’il souhaitait. En attendant, Thauvin doit se chercher un nouveau challenge, sans doute en Europe. Mais un retour à l'OM n'est pas à l'ordre du jour.