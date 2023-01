Thauvin, reptilien… Aulas clashe Riolo

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Karl Toko-Ekambi pourrait quitter l'OL, certaines rumeurs sont apparues sur les réseaux sociaux. Il a été question d'une possible arrivée de Florian Thauvin, qui vient de voir son contrat être résilié par les Tigres de Monterrey, ou de Bertrand Traoré à Lyon. Une information démentie par Jean-Michel Aulas, qui n'a pas hésité à répondre à Daniel Riolo sur Twitter.

La fin de ce mercato hivernal promet d'être agitée à l'OL. Certains joueurs pourraient recevoir des propositions d'ici la fin du mercato hivernal. C'est le cas de Malo Gusto, dans le viseur de Chelsea, de Jeff Reine-Adelaïde, ou encore de Karl Toko-Ekambi. L'attaquant serait proche de s'engager avec Rennes. Une information démentie directement par Jean-Michel Aulas sur son compte Twitter ce mardi.

Riolo évoque les rumeurs et s'en prend à l'OL

Sur les réseaux sociaux, d'autres rumeurs sont apparues. Certains ont évoqué un possible retour de Bertrand Traoré ou d'une arrivée de Florian Thauvin, qui vient de résilier son contrat avec les Tigres de Monterrey. Chroniqueur sur RMC , Daniel Riolo a donné son avis sur Twitter et en a profité pour tacler le club lyonnais. « Il parait que l’OL pense à Thauvin ou B. Traoré… je ne sais pas qui pense à l’OL, mais à ce stade va falloir arrêter de penser, c’est chaque jour plus inquiétant la situation de ce club …. » peut-on lire.

Daniel, vous vs êtes fait avoir par une plaisanterie, j’espère que vos autres infos sont mieux recoupées (j’ai un doute). Ne croyez pas bêtement tout ce que vous lisez sur Internet. ⚠️Attention, je ne suis pas reptilien, la terre n'est pas plate et on est bien allé sur la lune🤣 https://t.co/kvfAsyp17u — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 24, 2023

Aulas répond à Riolo sur les réseaux sociaux