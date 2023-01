C’est confirmé, le PSG fait une croix sur un joueur de Deschamps

Thomas Bourseau

Marcus Thuram s’est fait remarquer au Qatar lors du Mondial avec l’équipe de France, au point où un départ du Borussia Monchengladbach est évoqué dans la presse. Au PSG ? Luis Campos serait intéressé, mais il ne viendra pas cet hiver comme le10sport.com vous l’a révélé.

Après sa première déclaration en conférence de presse samedi après-midi dernier, Christophe Galtier en a rajouté une couche sur le potentiel successeur de Pablo Sarabia. La tendance au PSG au tout début du mercato était de ne recruter que si un voire plusieurs joueurs quittaient le Paris Saint-Germain.

Galtier laisse entendre qu’un attaquant va arriver

Cela a été le cas pour Pablo Sarabia et au micro de beIN SPORTS lundi soir après la large victoire des siens en 1/16ème de finale de Coupe de France face au Pays de Cassel (7-0), Christophe Galtier faisait passer le message suivant. « On verra sur le plan offensif si on aura au moins au joueur pour remplacer numériquement Sarabia, avec peut-être un autre profil ».

Ça se confirme pour Marcus Thuram, son arrivée au PSG n’est pas programmée pour cet hiver