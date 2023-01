Mercato - PSG : Kylian Mbappé peut dire adieu à un pote

Guillaume de Saint Sauveur

Comme l’a clairement annoncé Christophe Galtier, le PSG est actuellement à la recherche d’un nouveau renfort offensif pour pallier le départ de Pablo Sarabia. Mais en dépit des spéculations sur un intérêt porté envers Marcus Thuram, ce dernier ne retrouvera pas son compère de l’équipe de France, Kylian Mbappé.

« On cherche un joueur de côté. Grand, qui va vite, fort, qui frappe des deux pieds et qui met des buts de la tête », confiait récemment Christophe Galtier en conférence de presse, et l’entraîneur du PSG souhaite donc pallier la vente de Pablo Sarabia à Wolverhampton par un profil plus athlétique en attaque.

Marcus Thuram évoqué pour le PSG

Depuis maintenant plusieurs semaines, il est d’ailleurs question d’un vif intérêt du PSG pour Marcus Thuram, l’attaquant français du Borussia Mönchengladbach. Un profil que connaît particulièrement bien Kylian Mbappé puisque les deux hommes ont évolué ensemble avec l’équipe de France durant la Coupe du Monde au Qatar, mais leurs retrouvailles ne se feront pas au PSG.

EXCLU - Mercato - PSG : Ça ne sera pas Marcus Thuram https://t.co/VyqpCVVSjE pic.twitter.com/LCQWvPX6zH — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

Aucun intérêt concret

En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Marcus Thuram ne sera pas le renfort offensif tant attendu cet hiver par le PSG puisqu’il ne s’agit pas du profil attendu par Christophe Galtier et Luis Campos, et aucun contact n’a été noué à cet effet.