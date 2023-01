Une star du PSG veut claquer la porte au plus vite

Guillaume de Saint Sauveur

Plus que jamais barré par la présence de Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG, Keylor Navas souhaite changer d’air le plus rapidement possible, d’ici la fin du mercato hivernal. Le gardien costaricien dispose d’ailleurs de plusieurs concrètes et affiche une préférence pour la Premier League.

Dès son arrivée à la tête du PSG l’été dernier, Christophe Galtier avait pris une décision retentissante en mettant un terme à l’alternance des gardiens et en fixant une hiérarchie claire : Gianluigi Donnarumma a donc été conforté dans un statut de numéro 1 indiscutable, et Keylor Navas est devenu sa doublure de luxe.

Navas veut s’en aller

Mais cette situation ne satisfait plus du tout l’ancien portier du Real Madrid, et Le Parisien a confirmé lundi dans ses colonnes les envies de départ de Keylor Navas qui souhaite donc trouver un nouveau challenge et du temps de jeu plus régulier qu’au PSG.

Notthingham Forrest à fond

Comme le10sport.com vous l’a révélé, la direction de Nottingham Forrest fait le forcing pour essayer de rafler la mise avec Keylor Navas et discute donc avec son agent, Jorge Mendes. Par ailleurs, le club saoudien d’Al-Nassr est bel et bien sur les rangs pour le gardien du PSG, qui semble décidé à claquer la porte au plus vite.