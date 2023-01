Il veut quitter le PSG, ça chauffe pour son transfert

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Keylor Navas voudrait claquer la porte avant la fin du mercato hivernal, et ce, pour retrouver un rôle de titulaire dans un club européen. Alors qu'il aurait la cote en Angleterre, le portier costaricien pourrait poser ses valises du côté de Nottingham Forest.

Depuis le début de la saison, Keylor Navas doit se contenter d'un rôle de doublure au PSG. Devancé par Gianluigi Donnarumma dans la hiérarchie des gardiens de Christophe Galtier, l'international costaricien n'a que les matchs de Coupe de France à se mettre sous la dent lorsque son concurrent est en parfaite condition physique.

Keylor Navas a la cote en Angleterre

Lassé par sa situation au PSG, Keylor Navas voudrait finir la saison ailleurs. Plus précisément, comme l'a indiqué Le Parisien , le portier du PSG aimerait être titulaire dans un club qui évolue dans l'un des cinq grands championnats européennes. Et cela tombe plutôt bien, puisque Nottingham Forest est déterminé à recruter Keylor Navas.

Nottingham Forest est déterminé pour Keylor Navas