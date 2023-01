Sur le départ au PSG, il a choisi sa prochaine destination

Amadou Diawara

Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas voudrait changer de club cet hiver pour emmagasiner davantage de temps de jeu. Toutefois, le gardien costaricien ne compterait pas rejoindre n'importe quel club. En effet, Keylor Navas souhaiterait rester en Europe et évoluer dans l'un des cinq meilleurs championnats du continent.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Keylor Navas voudrait fuir le PSG dès cet hiver. Doublure de Gianluigi Donnarumma, le portier numéro 2 parisien n'a que la Coupe de France pour s'illustrer. Dans ces conditions, il souhaiterait faire ses valises et changer de club pour retrouver une place de titulaire. Toutefois, Keylor Navas ne compterait pas rejoindre une destination exotique pour autant.

«Une réunion au sommet», ça bouge enfin pour le Parc des princes https://t.co/LJR1o3e8Uu pic.twitter.com/mtKV2DHurA — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

Keylor Navas veut reste en Europe

Selon les informations du Parisien , divulguées ce dimanche, Keylor Navas ne voudrait pas partir trop loin pour se relancer. Comme révélé par son entourage, le vétéran de 36 ans aimerait rester en Europe et continuer à évoluer au plus haut niveau dans l'un des cinq plus grands championnats du continent.

Nottingham Forest pousse fort pour Keylor Navas

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Keylor Navas a la possibilité d'exaucer son souhait en Premier League. En effet, Nottingham Forest pousse auprès du PSG et de l'agent du joueur pour boucler un transfert. Reste à savoir si Keylor Navas est prêt à rejoindre ce club.