Le PSG se cherche un attaquant, il y a un gros coup à jouer

Pablo Sarabia parti, le PSG a peut-être prévu de recruter un nouvel élément offensif pour le remplacer. Dans cette optique, Luis Campos a vu Nicolo Zaniolo lui être offert. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier. Mais de son côté, l'AS Roma pourrait bien pousser l'Italien vers la sortie en allant chercher un autre attaquant cet hiver.

Avec le départ de Pablo Sarabia, le PSG va pouvoir recruter cet hiver. Christophe Galtier a dressé le profil de l’attaquant parfait pour remplacer l’Espagnol en conférence de presse. Mais en attendant, Luis Campos aurait reçu une proposition. D’après Foot Mercato , Nicolo Zaniolo aurait été offert au PSG. L’Italien, ciblé par le club de la capitale depuis un certain temps maintenant, dispose d’une cote intéressante sur le marché et pourrait intéresser la formation parisienne. De son côté, l’AS Roma aurait d’ailleurs déjà trouvé son successeur.

À en croire les informations de Sky Sports Italia , l’AS Roma songerait à recruter Hakim Ziyech. Avec les arrivées de Mykhaylo Mudryk, Noni Madueke et João Félix cet hiver, le Marocain ne serait plus en odeur de sainteté à Chelsea. Le pensionnaire de Serie A penserait donc à tenter sa chance. Les Giallorossi auraient même déjà noué des contacts avec l’agent d’Hakim Ziyech dans le but d’un transfert, alors que Nicolo Zaniolo est toujours sur le départ. Une arrivée du joueur de 29 ans pousserait assurément l’Italien vers la sortie, une aubaine pour le PSG.

Very possible Spurs get Roma's Nicolo Zaniolo before the window shuts. Zaniolo is not part of the Spezia game today. Roma want a permanent sale for around £30m or a loan with obligation to buy. pic.twitter.com/CnVZEwXmlC