Mercato : Retour de flamme, une piste de longue date est proposée au PSG

En recherche de renforts lors de ce mercato hivernal, le PSG explore plusieurs pistes, alors que l’entraîneur Christophe Galtier a avoué souhaiter du renfort. Si plusieurs noms ont pu être évoqués, celui de Nicolo Zaniolo a été proposé directement au PSG. L’Italien, qui évolue du côté de l’AS Rome, pourrait rejoindre être recruté dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat.

Le feuilleton Nicolo Zaniolo repart de plus belle au PSG. Pisté de longue date du club de la capitale, l’Italien de 23 ans est de nouveau annoncé du côté du PSG. Selon Foot Mercato , Nicolo Zaniolo aurait été proposé au club de la capitale. A en croire le média français, l'AS Rome serait prêt à négocier un prêt avec obligation d’achat.

Nicolo Zaniolo a été proposé au PSG

Malgré ses deux ruptures aux ligaments croisés du genou, Nicolo Zaniolo reste un joueur disposant d’une belle côte en Italie. Et pour cause, le joueur est très polyvalent. Capable de jouer à droite, dans l’axe ou à gauche, Nicolo Zaniolo pourrait renforcer le secteur offensif du PSG, et ce, sur plusieurs postes.

«Il y a urgence», le PSG déjà au bord de la crise ? https://t.co/4sPljWumK9 pic.twitter.com/QPo69Jy5Ln — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

L'AS Rome veut boucler un prêt avec obligation d'achat

Présent depuis déjà quatre ans à l’AS Rome, Nicolo Zaniolo estime peut-être qu’il est temps pour lui de franchir un cap. Reste à savoir si le PSG est prêt à relancer ce dossier.