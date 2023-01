Mercato : Il veut claquer la porte de l'OL, un accord est trouvé en Ligue 1

La rédaction

Pris en grippe par de nombreux supporters de l’OL, le Camerounais Karl Toko-Ekambi n’est désormais plus heureux à Lyon. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2024, le joueur pourrait quitter l’OL, d’autant qu’un accord à été trouvé avec deux clubs, dont un en Ligue 1. Ce club n’est autre que le Stade Rennais, orphelin de Martin Terrier, gravement blessé.

L’Olympique Lyonnais pourrait perdre Karl Toko-Ekambi lors de ce mercato hivernal. Agacé par sa situation actuelle, le joueur souhaite quitter Lyon pour pouvoir rejoindre un projet sportif intéressant. Selon RMC Sport , deux accords ont d’ores et déjà été trouvé par le joueur pour pouvoir quitter l’OL. En effet, le club saoudien d’Al Shabab, ainsi que le Stade Rennais ont trouvé un terrain d'entente avec Karl Toko-Ekambi.

KTE vers un départ dès cet hiver ?

Si le joueur et son club l’OL sont ouverts à un départ, il reste à déterminé si son départ s'effectuera sous la forme d'un transfert ou d’un prêt, et surtout si cela sera l’été prochain ou dès cet hiver. Pour l’instant, Karl Toko-Ekambi reste un joueur de Lyon, mais la volonté du joueur est de partir le plus tôt possible.

«Quand il tape du poing sur la table, les joueurs s'en foutent», coup de tonnerre réclamé à l'OL https://t.co/bfjWlyYKIv pic.twitter.com/ZYUGpDhFIf — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

Le joueur pourrait rester en Ligue 1

Le Stade Rennais pourrait obtenir la signature du joueur cet hiver. Cela permettrait à la formation dirigée par Bruno Genesio de trouver rapidement un remplaçant à Martin Terrier, indisponible jusqu’à la fin de la saison à cause d’une grosse blessure aux ligaments.