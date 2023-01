Un transfert surprise, le PSG vend la mèche

La rédaction

Après le départ de Pablo Sarabia pour le club anglais de Wolverhampton, le PSG a perdu un joueur à vocation offensive. Alors que le mercato devait être relativement calme du côté de la capitale, ce départ change un peu la politique de transfert de Luis Campos. Et une arrivée offensive est attendue.

Et si le PSG décidait de recruter un joueur offensif ? C’est en tout cas la tendance de ces derniers jours, depuis le départ de Pablo Sarabia en Premier League contre 7M€, bonus compris.

«Le club travaille pour avoir une option offensive»

En conférence de presse ce samedi avant le 16ème de finale de Coupe de France face au Pays de Cassel lundi prochain, Christophe Galtier s’est exprimé sur la politique mercato du club du PSG « Je disais avant que le mercato il y aurait des arrivées seulement s'il y avait des départs. Pablo Sarabia est parti pour les raisons qu'on connaît. Le club et Luis Campos travaillent pour avoir une option offensive supplémentaire (...) On cherche un joueur de côté. Grand, qui va vite, fort, qui frappe des deux pieds et qui met des buts de la tête. »

Quel attaquant pour le PSG ?