Mbappé le veut au PSG, une opération colossale se prépare

Pierrick Levallet

L'été dernier, Kylian Mbappé voulait voir un autre attaquant rejoindre le PSG. Luis Campos se serait donc mis au travail pour combler les attentes de la star de 24 ans et penserait ainsi à Harry Kane. Tottenham aurait fixé son prix à 100M€ pour le buteur de 29 ans. Mais le PSG ne devrait pas être seul sur ce dossier puisque d'autres cadors européens songeraient aussi à l'Anglais.

Malgré les profils intéressants recrutés par le PSG l’été dernier, Kylian Mbappé ne serait pas pleinement convaincu par le mercato parisien. L’attaquant de 24 ans voulait voir un nouvel élément offensif renforcer les rangs de Christophe Galtier en plus d’Hugo Ekitike. Luis Campos travaillerait donc sur la chose et envisagerait le recrutement d’Harry Kane. Le conseiller football du PSG saurait d’ailleurs déjà à quoi s’en tenir dans ce dossier.

Le clan Mbappé recale l'équipe de France, il s'explique https://t.co/pzZh7DawWv pic.twitter.com/bBM1ecHwGu — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

Tottenham a fixé son prix pour Harry Kane

À en croire les informations du Times , le prochain mercato estival s’agirait de la dernière opportunité pour Tottenham de vendre Harry Kane au prix fort, l’international anglais étant en fin de contrat en juin 2024. Les Spurs penseraient ainsi à un transfert à 100M€. Et l’attaquant de 29 ans aurait quelques prétendants.

Manchester United se prépare