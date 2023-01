Surprise de Didier Deschamps, il prépare son transfert

La rédaction

Avant la clôture du mercato hivernal, Arsenal aimerait boucler le prêt d’Eduardo Camavinga. Néanmoins, le Real Madrid n’aurait pas encore pris de décision à ce sujet pour la surprise de Didier Deschamps au dernier Mondial qui l’avait lancé au poste de latéral gauche notamment.

Eduardo Camavinga n’a pas vraiment eu l’occasion de briller au Qatar. D’une part en raison de la concurrence dans l’entrejeu qui faisait rage en équipe de France, mais aussi parce qu’il a dû occuper une position relativement nouvelle pour lui, à savoir le poste de latéral gauche face à la Tunisie lors du dernier match de poule de l’équipe de France. Surprise donc de Deschamps, Camavinga pourrait voir son avenir en club être chamboulé à la suite de ce Mondial.

Un prêt à Arsenal pour Camavinga

C’est du moins ce que The Evening Standard a fait savoir ces dernières heures. Contractuellement engagé jusqu’en juin 2027 au Real Madrid, Eduardo Camavinga ne dispose pas d’une place de titulaire indiscutable à la Casa Blanca et doit se contenter de simples entrées en jeu. Du haut de ses 20 ans, l’ancien du Stade Rennais pourrait vouloir plus et c’est là qu’interviendrait Arsenal selon The Standard.

Le Real Madrid n’aurait pas tranché pour le cas Camavinga