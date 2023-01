Oublié pour l’équipe de France, Zidane tiendrait sa revanche

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane a été snobé par la Fédération française de football qui a fait le choix de prolonger le contrat de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. De quoi remettre les plans de Zidane en question, lui qui penserait à la Juventus. Et il se pourrait qu’Antonio Conte lui fasse un boulevard.

Depuis le mois de mai 2021, Zinedine Zidane est sans club et attendait patiemment que Didier Deschamps libère sa place sur le banc de l’équipe de France. C’est en effet ce que son ami et biographe Frédéric Hermel a dernièrement affirmé sur le plateau de l’ After Foot pour RMC . Pour les Bleus, Zidane aurait d’ailleurs repoussé les avances du Qatar pour le PSG. Après la prolongation de contrat de Didier Deschamps le 7 janvier dernier jusqu’en juin 2026 avec la Fédération française de football, Zinedine Zidane veut se relancer et verrait d’un bon oeil un retour à la Juventus où il est passé en tant que joueur.

«Dans ce genre de situation, vous avez des réflexions importantes»

Et alors qu’Antonio Conte serait son concurrent principal pour le poste actuellement occupé par Massimiliano Allegri selon la Gazzetta dello Sport , Zinedine Zidane pourrait profiter du malheur du technicien italien qui a vécu des moments personnels compliqués avec plusieurs disparitions ces derniers temps. « Cette saison est une saison difficile d’un point de vue personnel parce que perdre, en si peu de temps, trois personnes que je connaissais très bien, Gian Piero Ventrone, puis Sinisa et maintenant Gianluca, ça n’est pas simple. Dans ce genre de situation, vous avez des réflexions importantes. Parce que souvent nous réfléchissons et nous accordons beaucoup d’importance à notre travail et nous oublions la famille, nous oublions que nous avons besoin de plus de temps pour nous. C’est sûr que cette saison me fait avoir une réflexion importante sur mon avenir ».

«Je ne veux pas affecter la vie de ma famille»